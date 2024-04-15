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دراما المتحدة

خالد الصاوي: جيل الشباب محظوظ بسبب كثرة ظهورهم في الأعمال الدرامية

كتب:

منة شبانة
09:18 م | الإثنين 15 أبريل 2024
الفنان خالد الصاوي

الفنان خالد الصاوي

أكد الفنان خالد الصاوي، أن هذا الجيل من الشباب محظوظ بسبب كثرة الظهور الشبابي في الأعمال الدرامية، لافتًا إلى أنّ الجيل السابق «الثمانينات والتسعينات» كان يظهر الشاب في الأفلام بصورة المدمن والمتطرف.

فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج «الحياة اليوم» المُذاع على فضائية «الحياة»، أنه كان هناك شهرة كبيرة لفيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، بسبب ظهور جيل الشباب بصورته المعتادة، لافتًا أن جيل الشباب بدأ بظهور الفنان أحمد السقا ومحمد هنيدي والفنانة منى زكي: «بدأت المسألة تتفتح في الأفلام وده اللي يفسر إقبال الناس على الفيلم ده».

الظهور الشبابي على التليفزيون

وشدد على ضرورة استفادة الشباب الحالي من هذه الفرصة بظهورهم الكبير على الشاشة في هذا الوقت: «وأنا حبيت أحمد أبو اليزيد أوي في دوره في مسلسل صدفة، بسبب التنوع اللي عنده أن هو وقت الجد جد وجمع ده بخفة الدم».

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