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دراما المتحدة

خالد الصاوي بعد نجاحه في صدفة: أقضي إجازة العيد بنويبع

كتب:

خالد فرج
06:37 م | الأربعاء 10 أبريل 2024
خالد الصاوي

خالد الصاوي

أعرب الفنان خالد الصاوي، عن سعادته البالغة إزاء ردود الفعل الإيجابية التي تلقاها عن دوره في مسلسل «صدفة»، الذي عُرض في موسم دراما رمضان.

وقال الصاوي لـ«الوطن»، إنه استمتع بهذه التجربة ودوره فيها، موجها الشكر لكل القائمين على هذا العمل، مضيفا: «أحب أشكر كل من شارك في الماراثون الرمضاني، لأنني متأكد أن الجميع لم يدخر جهدا في سبيل تقديم موسم مشرف من كل النواحي».

أبطال مسلسل صدفة

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوي، عصام السقا، رحاب الجمل، رباب ممتاز، ميار الغيطي، سلوى خطاب، فراس سعيد، رشدي الشامي، نور إيهاب، وكوكبة من النجوم، من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.

خالد الصاوي يهنئ المصريين بمناسبة عيد الفطر

في سياق مختلف، كشف خالد الصاوي عن سفره إلى مدينة نويبع لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، حيث وجه التهنئة للشعب المصري وكل الشعوب العربية بهذه المناسبة.

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بقلم خالد فرج

رئيس قسم الفن، حاصل علي ليسانس آداب كلية إعلام بجامعة حلوان.