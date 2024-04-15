«بناء جيل».. وزارة الشباب والرياضة تختتم المؤتمر الوطني للنشء بالإسكندرية

أطلقت وزارة الشباب والرياضة اليوم من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء- الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين، فعاليات اللقاء الختامي للمؤتمر الوطني للنشء، تحت شعار «بناء جيل»، والذي يستمر على مدار 4 أيام، بمشاركة 560 طليعًا وطليعة من كافة المحافظات، وذلك بالمدينة الشبابية بمحافظة الإسكندرية.

توعية النشء بالقضايا السياسية والاجتماعية

وقالت الوزارة في بيان، إنّ مؤتمر «بناء جيل» يهدف إلى رفع وعي النشء بالقضايا السياسية والاجتماعية والتعامل معها، بمشاركة ممثلين عن جميع المحافظات الجمهورية.

وأضافت أن المؤتمر استكمل أنشطته من خلال تنفيذ ورش عمل وفعاليات، حيث جاءت المحاضرة الأولي بعنوان «تعريف النشء بإنجازات وجهود الدولة المصرية»، حاضر فيها المهندس علاء إبراهيم- خبير تنمية الموارد البشرية ورفع الوعي السياسي، وكانت المحاضرة الثاني حول تصميم مشروع التخرج حول محاور المؤتمر ومنها؛ القيم المجتمعية، وإنجازات الدولة المصرية، والأمن السيبراني، ورؤية مصر 2030، والثقافة والفنون، والأسرة المصرية وحقوق الطفل، وثقافة الحوار وتقبل الآخر، وحاضر فيها المهندس طارق جلال، المدير التنفيذي لفريق SRS.

رؤية مصر 2030 وانجازات الدولة المصرية

وينفذ اللقاء هذا العام بالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة الدولية ومبادرة srs الشبابية، ويتم تنفيذ المؤتمر في كافة المحافظات على مدار أربع جلسات في كل محافظة، لمناقشة القضايا المجتمعية الخاصة بالنشء، ورؤية مصر 2030 وإنجازات الدولة المصرية وغيرها من المحاور لبناء جيل قادر على المشاركة المجتمعية والسياسية، وذلك بمشاركة 2000 من النشء في كل محافظة.