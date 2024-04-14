منح تدريبية مجانية من الشباب والرياضة لشغل وظائف جديدة.. اعرف الشروط

أعلنت وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب «الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة»، عن تقديم منح تدريبية مجانية للشباب في عدة مجالات، بالتعاون مع المؤسسة الاجتماعية القبطية للتنمية «ايجيكوبت».

تفاصيل المنح التدربية

تستعرض «الوطن»، تفاصيل المنح التدريبية المقدمة من وزارة الشباب والرياضة والتي تأتي على النحو التالي:

- الكورسات مجانية تماماً.

- التدريب مسائي وصباحي.

- التدريب أوفلاين لمدة شهر فأكثر بوسط البلد بالقاهرة بمراكز متخصصة.

- الشهادات معتمدة من نقابة المهندسين autodes.

مجالات المنح التدريبية

تقدم المنح التدريبية في المجالات التالية:

- ميكاترونيكس سيارات.

- كشف عطال السيارات بالكمبيوتر.

- دبلومة الديكور والتصميم الداخلي.

- برنامج الريفيت الإنشائي Revit structure.

- تصميم الطرق autocad civil3D.

- تصميم أنظمة التبريد والتكييف Hvac.

- تصميمم الأنظمة الصحية plumbing.

- دورة تصميم أنظمة مكافحة الحريق fire fighiting.

- أتوكاد 2D.

- دورة ريفيت معماري.

- دورة الماكس المعماري 3D max.

- دورة power Distiribution.

- كورس التبريد والتكييف.

- دبلومة المحاسبة الإلكترونيّة.

شروط التقديم في الدورات التدريبية

- أن يكون خريج وليس للطلاب.

- السن من 18 إلى 35 سنة.

- موقف التجنيد محدد للذكور.

- الجدية والإلتزام.

- اجتياز المقابلة الشخصية.

- مؤهل عالي أو متوسط مناسب للكورس.

- يفضل متفرغ أو ليس لديه عمل.

للاشتراك والتفاصيل يمكن الضغط على الرابط من هنا، وسيتم التواصل من خلال جروب واتس، والمقابلة الشخصية يوم الثلاثاء القادم.

هدف الدورات التدريبية

وتهدف المنح التدريبية إلى الاتجاه للتدريب التحويلي، وإعادة تحويل فئة مؤهلة مسبقاً لوظائف لا يوجد عليها طلب في سوق العمل الحالي لتصبح قادرة على ممارسة مهنة أخرى يطلبها سوق العمل، من خلال التدريب وكسب معارف ومهارات في مجال أو تخصص آخر يمكّنه من أداء وممارسة أعباء التخصص الجديد.