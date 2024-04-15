وظائف شاغرة في مجال السياحة لجميع المؤهلات.. اعرف الشروط وطريقة التقديم

كشف موقع توظيف مصر «فرصنا» عن حاجة إحدى شركات السياحة المصرية، لموظفي سياحة دينية، وذلك للعمل من مقر الشركة بمحافظة الإسكندرية، مقابل الحصول على عدد من المميزات، ورواتب مجيزة قابلة للتفاوض حسب الخبرة.

متطلبات الوظيفة

ويقع مقر العمل في أفرع الشركة في مناطق: «سيدي بشر- محطة الرمل- ميامي- الإسكندرية»، وذلك بشرط توفر المتطلبات التالية:

- الحاسب الآلي: جيد.

- المؤهل المطلوب: تناسب كل المؤهلات.

- مايكروسوفت أوفيس: جيد.

- الجنس المطلوب: ذكور.

- القدرة على العمل تحت ضغط.

- الوظيفة بخبرة أو بدون.

تفاصيل الوظيفة

شرح برامج العمرة والحج للعملاء.

القدرة على شرح المناسك الدينية ومرافقة مجموعات المعتمرين والحجاج.

تقديم معلومات دقيقة بشأن مسارات وتواريخ السفر والإقامة في الفنادق.

القيام بعمليات البيع وإغلاقها يوميًا وفقًا للإجراءات المتبعة في الشركة وسياساتها.

المساعدة في حل جميع شكاوى العميل، والاهتمام باقتراحاته.

التواصل بطريقة مهذبة ومحترمة مع العملاء.

مميزات الوظيفة وكيفية التقديم

الرواتب قابلة للتفاوض، ويُحتسب الوقت الإضافي بتلك الوظيفة، بالإضافة إلى وجود تأمينات صحية وتأمينات اجتماعية، وللتقديم يمكنك زيارة موقع توظيف مصر من هنـــــــا، ثم الضغط على «تقدم للوظيفة» وتسجيل الدخول على حسابك، أو إنشاء حساب جديد إن لم يكن لديك حساب مسجل على الموقع.