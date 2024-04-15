الكشف الطبي على 1142 مريضا في قافلة مجانية بالفيوم

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الفيوم، برئاسة الدكتور سامح العشماوي وكيل الوزارة، توقيع الكشف الطبي على 1142 مريضا خلال قافلة طبية مجانية تم تنظيمها على مدار الـ48 ساعة الماضية في إحدى قرى مركز أبشواي، والتي شملت عددًا كبيرًا من التخصصات الطبية، فضلًا عن تنظيم ندوات تثقيفية صحية لعدد من المواطنين، والكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط.

كما تنظم المديرية قافلة طبية تستمر لمدة 48 ساعة أخرى يومي الأربعاء والخميس المقبلين في إحدى قرى مركز يوسف الصديق، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنظيم القوافل الطبية المستمرة للكشف عن الأمراض، وتقديم الخدمات الطبية اللائقة للمواطنين بالمجان.

كشف وتحاليل وفحوصات بالمجان

وأوضح الدكتور أحمد سعد اللباد، مدير إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة بمحافظة الفيوم، في بيان، أنّه جرى تنفيذ قافلة طبية مجانية لمدة 48 ساعة في قرية الصفراية بأبشواي، وشملت تخصصات الجراحة والباطنة والأطفال والنساء والتوليد والمسالك والجلدية.

وأشار إلى أنّه جرى خلال القافلة توقيع الكشف الطبي بالمجان على 936 مريضًا ومريضة، فضًلا عن عمل فحوصات معملية وأشعات لنحو 79 مريضًا، والكشف على 127 آخرين ضمن مبادرة «افحص واطمن» للكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط.

ندوات تثقيفية صحية

وتضمنت القافلة الطبية تنظيم ندوة تثقيفية توعوية حول عددٍ من الأمراض، فضلًا عن تنظيم الأسرة بحضور نحو 132 مواطنا ومواطنة.

انطلاق قافلة طبية الأربعاء المقبل

وأوضحت مديرية الصحة بمحافظة الفيوم، في بيان لها، موعد ومكان انطلاق القافلة الطبية المقبلة، إذ من المقرر أن يتم تنظيم القافلة القادمة يومي الأربعاء والخميس 17 و18 أبريل في قرية بريشة التابعة لمركز يوسف الصديق، بينما سيتم الإعلان عن باقي القوافل تباعًا.