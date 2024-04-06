ماذا يحدث للجسم عند أكل الفسيخ والرنجة؟.. تحذير لمرضى الضغط

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الفطر المبارك، لذا يجهز البعض لتناول وجبة فسيخ ورنجة، ولكن هناك تحذير طبي من الإفراط في تناولهما، خاصة لمرضى الضغط، وبات البعض يتساءل عن ماذا يحدث للجسم عند أكل الفسيخ والرنجة؟.

الإفراط في تناول الفسيخ والرنجة، قد يؤثر على الجسم بشكل سلبي، خاصة عند تناول هذه الأطعمة، على الإفطار في شهر رمضان، ويتساءل البعض عن ماذا يحدث للجسم عند أكل الفسيخ والرنجة؟، وبحسب الدكتور محمد عفيفي أخصائي التغذية العلاجية لـ«الوطن»، فإن الأطعمة التي تحتوي على كمية كبيرة من الملح، تسبب العطش الشديد، سواء في رمضان أو بالأيام العادية.

ماذا يحدث للجسم عند أكل الفسيخ والرنجة؟

ينصح مرضى الضغط بالابتعاد عن الفسيخ والرنجة، في شهر رمضان، والتقليل منهما بالأيام العادية، لأن ذلك يؤدي لزيادة الضغط.

هناك طرق مختلفة يمكن تقديم الفسيخ والرنجة بها، بحسب الشيف توتا مراد، في برنامج «بهارات»، على قناة cbc sofra.

موس الرنجة بالتونة

المقادير:

نصف كيلو فيليه رنجة.

2 علبة تونة.

بصل أخضر مفروم.

ثوم مفروم.

نصف كوب طحينة.

عصير ليمونة كبيرة.

ملح وفلفل أسود.

كمون.

كزبرة.

مايونيز.

للتقديم:

خبز بلدي.

بصل أخضر.

خس بلدي.

طماطم.

خيار.

فلفل ألوان.

سلطة طحينة.

طريقة عمل موس الرنجة بالتونة:

توضع الرنجة والتونة والبصل والثوم والطحينة والمايونيز، ورشة من الملح مع القليل من التوابل وعصير الليمون والرنجة، وتخلط جيدًا وتضاف في طبق التقديم.

غموس الفسيخ

المقادير:

فسيخ مخلي ومقطع قطع كبيرة

بصل أخضر مفروم.

فلفل حار مفروم.

خل.

زيت زيتون.

عصير ليمون.

طحينة.

طريقة عمل غموس الفسيخ

يوضع والبصل والفلفل وعصير الليمون والخل والزيت والطحينة، في الكبة ويضرب ويوضع في طبق التقديم.