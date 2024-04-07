الكشف على 117 مواطنا في قافلة طبية مجانية بالغربية

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، جمعية الأورمان، في تنظيم قافلة علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على عدد 117 مريضا ضمن المرضى غير القادرين في قرى ميت المخلص مركز زفتى وسجين الكوم مركز قطور وكفر المحروق مركز كفر الزيات وكوم عبود مركز بسيون، بالتعاون مع المستشفى الجامعي بطنطا، تحت رعاية الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

تقديم الخدمة الطبية للأسر الأولى بالرعاية

وأعلن أحمد حمدي عبدالمتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، أن تنظيم القافلة تمت وفق خطة مسحية تستهدف كل العزب والنجوع، بالتعاون مع المستشفى الجامعي بطنطا، والمستفيد من هذه الخدمة الطبية الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها ان تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.

انتقالات مجانية للمرضى

من جانبه، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تم إجراء الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا، مع تحمل الجمعية نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، بالإضافة إلى صرف العلاج الدوائي لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

تنظيم قوافل طبية

وأضاف أن جمعية الأورمان بمحافظة الغربية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية، منها بجانب تنظيم القوافل الطبية تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، وكذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.