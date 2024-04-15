كشف هيئة ودبلومة أبرز مقترحات ضوابط القيد بنقابة المحامين 2024

تحدث محمد راضي مسعود، عضو مجلس نقابة المحامين، عن القيد بجداول نقابة المحامين، بعد إعلان النقابة وقف القيد مؤقتا، متناولا الحلول البديلة لضبط القيد في جداول النقابة، بعد تزايد أعداد الخريجين من كليات الحقوق في الفترة الأخيرة، وانضمام أكثر من 9 آلاف عضو بالنقابة.

ضوابط القيد بنقابة المحامين

قال عضو مجلس نقابة المحامين، إن النقابة تعمل على وضع ضوابط للانضمام إلى نقابة المحامين، لا سيما بعد زيادة عدد الخريجين من كليات الحقوق، مؤكدا أن النقابة وفقا للقانون 147 لسنة 2019، أعطى للمجلس الحق في تحديد ضوابط الانضمام لجداول النقابة.

وأشار في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن من يتحدث على إنشاء أكاديمية المحاماة أمر شبه مستحيل، وهو نص قانوني غير واضح بمكان الأكاديمية، أو مدة الدراسة فيها، لذلك تعمل النقابة على وضع نظام للالتحاق بدبلومة، يتم تنسيقها مع الجامعات المصرية، ببرنامج لتأهيل المحامي وتأسيسه للحياة العملية، ويتم توفيره في كل المحافظات، حتى يسهل على كل أبناء المحافظات.

القيد بنقابة المحامين 2024

وأضاف: «أنه من الممكن أن يتم طرح إجراء كشف هيئة ومقابلة شخصية للخريجين الذين يريدون الالتحاق بمهنة المحاماة، حتى يكونون خير من يمثل تلك المهنة السامية».

نقابة المحامين

وتابع عضو مجلس نقابة المحامين: «الضوابط سيجري وضعها بشكل توافقي مع كل أعضاء مجلس النقابة في أقرب اجتماع لمجلس النقابة، ولن تكون هناك أي إجراءات تعسفية، بل ستكون توافقيه تناسب الجميع، وتحافظ على تكافؤ الفرص فيما بينهم، بحيث تجعل من يمتهن مهنة المحاماة، من لديه استعداد فقط، وليس مجرد حاملا لكارنيه المحاماة فقط».

وكانت النقابة العامة للمحامين، اتخذت قرارا بوقف قيد الخريجين الجدد حتى إشعار آخر، ولحين وضع ضوابط تنظيمية للانضمام لجداول القيد بنقابة المحامين 2024.