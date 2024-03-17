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دراما المتحدة

أشرف زكي: استئناف تصوير باقي حلقات مسلسل المعلم ولا نية لتأجيله

كتب:

محمد عزالدين
12:34 ص | الأحد 17 مارس 2024
أشرف زكي

أشرف زكي

وجه الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الشكر إلى الرئيس السيسي على قراراته العاجلة بشأن متضرري الحريق الذي نشب في استوديو الأهرام، فجر أمس السبت.

عدم تسجيل حالات وفاة في حريق استوديو الأهرام

وقال أشرف زكي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إنه لم يتضرر أي شخص في حريق ديكور الحارة الشعبية باستوديو الأهرام، كما أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة.

 وأضاف أن مسلسل «المعلم» سيستكمل تصويره للنهاية ولا توجد نية لتأجيل التصوير، وسيستأنف تصوير باقي الحلقات تقريبًا.

أشرف زكي: أشكر رجال الحماية المدنية

ونفى أشرف زكي، حقيقة وجود مشهد مفرقعات يتم تصويره لأحد المسلسلات، وكل ما تردد حول هذه الجزئية غير صحيح.

واختتم حديثه قائلًا: «أشكر رجال الحماية المدنية الذين بذلوا جهدًا كبيرًا للسيطرة على الحريق».

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