أشرف زكي يشيد بتطور مستعمرة الجذام ويدعو الفنانين لزيارتها

حرص الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على زيارة مستعمرة الجذام بمحافظة القليوبية، اليوم، حيث التقى مدير المستعمرة.

أشرف زكي يشيد بتطور مستعمرة الجذام

وأشاد الدكتور أشرف زكي بالتطوير الحادث داخل المستعمرة، التي تعالج مرض الجذام، بينما دعا كل فناني مصر إلى زيارة هذا الصرح الكبير.

مشاركة أشرف زكي في مسلسل مليحة

وفي سياق آخر، يشارك الفنان أشرف زكي في مسلسل مليحة، الذي عرض حاليا في النصف الثاني من شهر رمضان، إذ تدور أحداثه حول أسرة من أصل فلسطيني تعيش في السلوم، ولكن بعد أحداث ليبيا تضطر للعودة مرة أخرى إلى غزة عن طريق مصر، ثم تواجه العديد من الصعوبات.

ويشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم دياب، ميرفت أمين، سيرين خاص، أمير المصري، حنان سليمان، علي الطيب، مروة أنور، ديانا رحمة، أنور خليل، مروان عايش، وليد حماد.