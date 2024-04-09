أول أيام عيد الفطر 2024 في الكويت وأماكن الصلاة.. 53 ساحة بـ6 محافظات

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أول أيام عيد الفطر المبارك في الكويت، كما حددت أماكن صلاة عيد الفطر، حيث ستكون في 53 مصلى بمختلف المحافظات، إضافة إلى المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة.

أول أيام عيد الفطر 2024 بالكويت وأماكن صلاة العيد

وذكرت وزارة الأوقاف أن أول أيام عيد الفطر المبارك في الكويت غدا الأربعاء، وأن صلاة العيد ستقام في تمام الساعة 5:43 صباحا، فيما أصدر وكيل الوزارة المساعد لشؤون قطاع المساجد بدر العتيبي، تعميمًا من أجل تحديد أماكن صلاة العيد في الكويت في المحافظات، وستكون في الساحات ومراكز الشباب والملاعب الرياضية.

وتتوافر 10 ساحات للصلاة بالعاصمة الكويت و7 أخرى في محافظة حولي، 9 ساحات صلاة في محافظة الفروانية، و7 ساحات صلاة في الجهراء، و5 ساحات صلاة في محافظة مبارك الكبير، و15 ساحة في محافظة الأحمدي، وفقا لمكتب وكيل الوزارة المساعد لقطاع المساجد.

أماكن صلاة العيد في الكويت

وتستقبل 53 مصلى المصليين في صلاة عيد الفطر المبارك في 6 محافظات، بجانب المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة ونشر وكيل الوزارة المساعد لشؤون قطاع المساجد، جدولا يوضح كافة أماكن الصلاة

موعد صلاة عيد الفطر في الكويت

وأعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت، أن موعد صلاة عيد الفطر في الكويت سيكون في تمام الساعة 5:43 صباحًا.