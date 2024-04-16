أدعية نبوية عظيمة لتحقيق الثراء.. «من أسرار القرآن المكتوبة»

في عالم مليء بالتحديات والضغوطات، يبحث الكثيرون عن السهولة والتسهيل في كل ما يقومون به من أمور حياتهم، وتأتي الأدعية مفتاحًا لفتح أبواب اليسر والتيسير.

ونستعرض في هذا التقرير عددًا من الأدعية العظيمة التي تساعد على تحقيق اليسر والتيسير في الحياة اليومية.

أدعية عظيمة مستجابة

وحول الحديث عن أدعية عظيمة لتسهيل الحياة وزيادة الرزق، فإنه يمكن للمسلم أن يردد على سبيل المثال لا الحصر هذه الأدعية، حسبما ذكر الدكتور عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ومنها:

أسرار الدعاء المستجاب

لدعاء لليسر والتسهيل في الأمور العالقة يمكن ترديد: «يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ»، إذ أن هذا يعلم المسلم كيف يلجأ إلى الله في اللحظات الصعبة ليُسهّل له كل صعب.

الدعاء لراحة البال والهدوء النفسي: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ»، فيما يساعد ذلك الدعاء على تخفيف آلام الهم والحزن، ويمنح راحة البال.

قوة الأدعية النبوية

واستكمالًا للحديث عن الأدعية المحببة إلى الله- عز وجل- فإنه يمكن للمسلم أن يردد هذه الأدعية:

تحديات الحياة والرزق

الدعاء لتحقيق النجاح والتوفيق في العمل: «رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي».

سر التوفيق واليسر

دعاء للصبر والاستقامة: «رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ» [البقرة: 250].

مفاتيح التوسل والسعادة

دعاء للرزق والتوفيق: «رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ» [البقرة: 201].

سر النجاح والتوفيق

ولمزيد من الأدعية العظيمة المستجابة، فإنه يمكن للمسلم أن يردد دعاء للغفران والرحمة: «رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ» [الحشر: 10].

دعاء للحفظ والنصرة: «رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ» [البقرة: 286].

دعاء للعافية والسلامة: «رَبِّ إِنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ».

الدعاء الذرية الصالحة: «رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا».