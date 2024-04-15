انخفاض مفاجئ في أسعار الذهب بختام التعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين 15-4-2024، انخفاضا ملحوظا في محلات الصاغة بمصر خلال التعاملات المسائية، حيث سجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا وتداولًا في مصر تراجعا بقيمة 60 جنيها ليسجل 3220 جنيه بعدما بلغ سعره خلال التعاملات الصباحية نحو 3300 جنيه لجرام.

أسعار الذهب

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية أسعار الذهب في محلات الصاغة خلال التعاملات المسائية وفقا لاخر تحديث للشعبة العامة للذهب.

سعر الذهب اليوم عيار 24

انخفض سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر عند 3714.25 جنيه للبيع، و3680 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 22

هبط سعر الذهب عيار 22 اليوم عند مستوى 3404.75 جنيه للبيع، و 3373.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار21

حقق سعر الذهب عيار 21 انخفاضاً عند 3250 جنيهًا للبيع، و3220 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 18

شهد سعر الذهب عيار 18 في محلات الصاغة حالة من الانخفاض عند مستوى 2785.75 جنيه للبيع، و2760 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 14

سجل سعر الذهب عيار 14 الآن في مصر نحو 2166.75 جنيها للبيع، و2146.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 12

انخفض سعر الذهب عيار 12 اليوم في مصر عند 1857.25 جنيه للبيع، و1840 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

انخفض سعر الجنيه الذهب في ختام تعاملات اليوم ليسجل 26000 جنيه للبيع، و25760 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم

وارتفاع سعر أوقية الذهب العالمية عند مستوى 2339 دولارًا للبيع، و2338 دولارًا للشراء.