وليد سليمان ينشر صورة جديدة مع والده: «اللهم ارفع درجته واغفر خطيئته»

بعد ساعات من إلقاء نظرة الوداع على والده الذي رحل عن عالمنا بالأمس، ظهر وليد سليمان نجم الأهلي السابق ورئيس قطاع الناشئين الحالي، وهو يتضرع بالدعاء له، ناشرًا صورة جديدة تجمعهما.

وليد سليمان يتضرع بالدعاء لوالده بعد وفاته

وليد سليمان على مدار الفترة الأخيرة، لم يتوقف عن الدعاء لوالده، وطلب ذلك من جماهير في الأيام الماضية، خاصة أن حالته الصحية كانت تتدهور بشكل كبير، قبل أن يتوفى متأثرًا بمرضه، الذي لم يذكر وليد سليمان تفاصيله، واكتفى بإعلان الوفاة.

صورة جديدة لـ وليد سليمان مع والده

وليد سليمان نشر صورة جديدة تجمعه بوالده، عبر حسابه الشخصي بموقع «فيسبوك» وكتب عليها: «اللهم إني أسألك أن تظله يوم لا ظل إلا ظلك واكتبه عندك من الصديقين والشهداء والصالحين والأبرار، اللهم ارفع درجته واغفر خطيئته وثقل موازينه وارفع درجته، اللهم يا رحمن استقبله عندك خال من الخطايا والذنوب، ولا تخزه يوم يبعثون، ويوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم».

وليد سليمان ظهر أثناء تشييع جثمان والده وهو يجهش في البكاء داخل المسجد، ويقرأ القرآن قبل صلاة الجنازة، فقد كان للراحل بصمات واضحة في حياة نجم الأهلي السابق الكروية، لعل أبرزها حينما طالبه بترك مهنة الميكانيكا والتفرغ لممارسة كرة القدم.