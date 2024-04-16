النجم الأمريكي كيانو ريفز ينضم إلى فيلم الرسوم المتحركة Sonic the Hedgehog 3

انضم النجم الأمريكي كيانو ريفز إلى فريق عمل الجزء الثالث من فيلم الرسوم المتحركة Sonic the Hedgehog، إذ أنه من المقرر أن يتولى الأداء الصوتي لشخصية «شادو»، ضمن أحداث الفيلم الذي يضم عدد من نجوم هوليوود من بينهم بن شوارتز في دور «سونيك»، بالإضافة إلى جيم كاري في دور الدكتور روبوتنيك الشرير، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

ويعود جيف فاولر، الذي أشرف على أول فيلمين من سلسلة أفلام Sonic، كمخرج للجزء الثالث، والذي من المقرر طرحه في دور العرض السينمائي حول العالم بحلول 20 ديسمبر المقبل، وتعد سلسلة أفلام Sonic واحدة من أكثر أفلام شركة باراماونت نجاحًا، إذ بلغ إجمالي إيرادات شباك التذاكر العالمي للجزء الأول والثاني من الفيلم 725 مليون دولار، كما يعمل الاستديو على إنتاج مسلسل منفصل لشخصية «ناكلز».

مشاريع جديدة لـ كيانو ريفز في هوليوود

وهناك عدد من المشاريع الجديدة التي يشارك فيها كيانو ريفز خلال الفترة المقبلة، حيث يقف أمام آنا دي أرماس في فيلم «Ballerina» وهو الفيلم المنشق من سلسلة أفلام «John Wick» التي قام ببطولتها، كما يشارك أيضًا في بطولة فيلم «Good Fortune» إلى جانب عزيز أنصاري وسيث روجن وكيكي بالمر وساندرا أوه.