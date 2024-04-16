«الأرصاد» تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة حتى السبت المقبل

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من ظاهرة جوية تسيطر على حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، تؤدي إلى صعوبة الرؤية في بعض الأوقات.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الأربعاء ستنشط الرياح التي تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

رياح مثيرة للرمال والأتربة

وتستمر الرياح المثيرة للرمال والأتربة، خلال الساعات المقبلة وحتى يوم السبت المقبل، وفق بيان الأرصاد.

ومن المتوقع أن يشهد الطقس ارتفاع ملحوظ ومؤقت في درجات الحرارة على كل الأنحاء.

درجات الحرارة الثلاثاء 16-4-2024

- القاهرة الكبرى: العظمى 31 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 32 درجة والصغرى 11 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 32 درجة والصغرى 13 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 35 درجة والصغرى 17 درجة.

درجات الحرارة الأربعاء 17-4-2024

- القاهرة الكبرى: العظمى 33 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 درجة والصغرى 16 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 31 درجة والصغرى 11 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 36 درجة والصغرى 13 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 37 درجة والصغرى 17 درجة.