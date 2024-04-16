«لا تتركوا منازلكم».. تحذير لـ5 فئات من الخروج خلال ساعات بسبب الطقس السيء

ساعات قليلة وتنطلق موجة جديدة من الحر، محملة بالرياح الرملية، وسط حالة الطقس المتقلبة التي تشهدها البلاد في الفترة الأخيرة، الأمر الذي سيكون بمثابة أزمة للعديد من الفئات، التي ستواجه صعوبة في التعامل مع الرياح المثيرة للرمال.

تحذيرات لـ5 فئات من الخروج خلال الساعات المقبلة بسبب حالة الطقس

الساعات المقبلة ستشهد ذروة التقلبات الجوية، بعد الارتفاع التدريجي لدرجات الحرارة الذي سيصل إلى أقصى درجاته في الساعات المقبلة، لذلك وضع أمجد الحداد عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، في حديثه لـ «الوطن»، روشتة للتعامل مع الساعات المقبلة التي تشهد تقلبات خطيرة في حالة الطقس.

التحذير الأول كان موجهًا لكبار السن، إذ نصحهم بتوخي الحذر وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة، خاصةً خلال ساعات الذروة في الفترة الصباحية، وذلك لتجنب التعرض لرياح الرمال الكثيفة وارتفاع درجات الحرارة، ما قد يزيد من الوعكات الصحية خاصة حالة المعاناة من أمراض مزمنة، وتحديدًا على مستوى الجهاز التنفسي.

ونصح «الحداد» بعدم تعريض الأطفال لهذه التقلبات، وعدم اصطحابهم إلى الأماكن العامة خلال هذه الفترة، وذلك لحماية صحتهم من مخاطر التعرض للغبار والأتربة.

الأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي، ضمن قائمة التحذير من النزول والتعامل مع هذه التقلبات الجوية التي تشكل خطرًا على صحتهم العامة.

نصح أمجد الحداد الأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي، مثل الربو والتهاب الشعب الهوائية، بتجنب الخروج من المنزل قدر الإمكان، أو ارتداء كمامة واقية من الغبار عند الاضطرار للخروج.

ودعا من يعانون من أمراض مزمنة بمتابعة تعليمات أطبائهم بدقة، وتناول الأدوية الموصوفة لهم بانتظام، خاصةً خلال هذه الفترة التي قد تُفاقم من أعراض بعض الأمراض، الأمر ذاته بالنسبة للحوامل.

نصائح للتعامل مع التقلبات الجوية