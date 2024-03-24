محمود كهربا: نفسي فتوح يلعب في الأهلي.. وهذه مواصفات فتاة أحلامي

علق لاعب النادي الأهلي محمود كهربا على مواصفات فتاة أحلامه، قائلًا: «بفكر بقالي 4 سنين نفسي اتجوز بس بدور على حد شبه والدتي محترم وكويس، وفي البيت نفسهم اتجوز واقعد معاهم، والمواصفات تكون طيبة وحنينة وتحافظ عليا وتقدر شغلي، وفيه كتير وبلدنا مليانة بنات كتير محترمين».

وأضاف محمود كهربا، خلال استضافته ببرنامج «أسرار» مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: «أهلي رقم واحد عندي والدي ووالدتي واخويا واختي، لأنهم من صنعوني وساعدوني في حياتي، والحمد لله كنا أسرة متوسطة واهلي وفروا لي كل شيء من صغري».

وأوضح لاعب الأهلي: «ونتيجة لكل ذلك، كتبت كل شيء باسمهم، ووالدتي تدعي الله على كل من ظلموني وعندها إحساس باللي بيحصلي قبل ما يحصل».

وتابع: «لا أحسد أحدا وأسعد شيء في حياتي هو أن أرى لاعبا من زملائي في الفريق يلعب بمستوى رائع، ونفسي فتوح يجي يلعب في الأهلي رغم أنه زملكاوي جدًا، ووالدتي بترقيني دايمًا، وبقولها ربنا يخليكي ليا طول العمر وميحرمنيش قبل كل ماتش وبعده».