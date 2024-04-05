مجدي عبدالغني لـ«حبر سري»: «كهربا بيخلص كرة خلاص وشايفه لاعب عادي»

أكد الكابتن مجدي عبدالغني، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أنه لعب في الأهلي أكثر مما لعب محمود عبدالمنعم كهربا في القلعة الحمراء، وكان سببًا في مكسب المارد الأحمر في العديد من المباريات، مضيفًا: «كهربا بيخلص كرة خلاص.. ولم أظلمه».

وأوضح «عبدالغني»، خلال حواره ببرنامج «حبر سري»، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن كهربا لاعب عادي ولم يصنع أي شيء طوال مسيرته الرياضية ولم يذهب مع المنتخب كأس العالم، منوهًا بأنه إن لم يتق الله سيتعرض للعديد من المشكلات والأزمات في حياته.

وأشار إلى أن كهربا واخد طريقة ويتعامل كأن أحد يضعه على هذا الطريق، متابعًا: «عامل 6 حلقات في كذا قناة تلفزيونية ومستغرب إزاي كده.. النادي الأهلي مبيسمحش حد يقول أي حاجة.. ده بيتكلم على أسطورة من أساطير النادي الأهلي جايب أجوان أكتر من كهربا».

ولفت إلى أن محمود عبدالمنعم كهربا لم يتعلم وهيتعب بعد ما يخلص كرة قدم، موضحًا أنه يشعر بالخوف على اللاعبين الذي لم يتعلموا ولم يدرسوا اللغات.

وشدد على أن كهربا هاجمه ولم يكن مقتنع بالرد عليه بعد تصريحاته التلفزيونية الأخيرة، مضيفًا: «جاب سيرتي وهو موجود في الأهلي وبتمنى النادي الأهلي يجبلي حقي من كهربا».