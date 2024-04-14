6 خطوات لاستخراج تصريح الحج 2024.. تعرف على اشتراطاته للمقيمين في السعودية

خلال الفترة المقبلة، يستعد المسلمون حول العالم لموسم الحج، لأداء المناسك وزيارة الأماكن المقدسة في بيت الله الحرام، ويرغب العديد من الأشخاص في الاطلاع على أهم تفاصيل الحصول على تصريح الحج 2024.

وفي السطور التالية، يستعرض «الوطن»، خطوات استخراج تصريح الحج 2024، وموعد الحصول عليه، وذلك حسبما نشرته وزارة الحج والعمرة في السعودية.

خطوات استخراج تصريح الحج 2024

يعد من الضروري اتباع جميع الخطوات التالية، للحصول على تصريح الحح 2024، والتي لا يمكن استخراجه إلا من خلالها، نوضحها فيما يلي:

أولا: ضرورة تنزيل تطبيق نُسك من خلال متجر الهاتف سواء الأندرويد أو الـIOS.

ثانيا: التأكد من تسجيل الدخول على التطبيق، عن طريق إدخال بيانات الشخص الراغب في أداء ركن الحج وتشمل التفاصيل التالية: الاسم، ورقم الهاتف، والجنسية، تاريخ الميلاد، مكان الإقامة، ثم إدخال كلمة المرور، وسيصل فورا رمز تحقيق على الجوال، وبالتالي يجب إدخاله، ثم تسجيل الدخول.

ثالثا: بعد الانتهاء من الدخول على تطبيق نُسك، يبدأ الشخص باختيار تصريح الحج 2024.

رابعا: سيجد الشخص العديد من أسعار باقات الحج والعمرة 2024، ويمكنه أن يختار السعر الذي يناسبه.

خامسا: دفع قيمة الباقة من خلال الطرق التي أوضحتها وزارة الحج والعمرة على التطبيق.

سادسا: بإمكان الحاج وطباعة تصريح الحج 2024، عن طريق منصة أبشر، وذلك بداية من 15 شوال الجاري.

موعد التسجيل لموسم الحج 2024؟

أعلنت وزارة الحج والعمرة أن التسجيل لموسم الحج 2024 إلكترونيًا، عبر منصة نُسك، أو عبر موقع الوزارة الرسمي، سيبدأ في 15 شوال الجاري، موضحة أنه يمكن أيضًا استخدام منصة أبشر للحصول على تصاريح الحج.

وأشارت الوزارة إلى أنه من الضروري أن يسجل الحاج في وقت مبكر، حتى يتمكن من إدخال البيانات الشخصية والتعرف على أسعار الباقات قبل إغلاق باب التسجيل يوم 7 من ذى الحجة أو في حالة امتلاء المقاعد.

ما اشتراطات الحاج للقادمين من السعودية؟

كشفت المنصة الإلكترونية لوزارة الحج والعمرة، عن الاشتراطات التي يجب توافرها في الأشخاص المقيمة أو المغتر في السعودية، ويرغبون في أداء مناسك الحج، نذكرها كما يلي:

- أن يكون الحاج مواطنًا أو مقيمًا.

- يجب أن تكون الهوية الوطنية أو الإقامة سارية في شهر ذي الحجة.

- ألا يقل العمر عن 15 عاماً.

- حصوله على لقاحات الحمى الشوكية، والإنفلونزا الموسمية.

- ألا يعاني الحاج من أمراض مزمنة أو معدية.