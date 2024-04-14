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دراما المتحدة

السعودية تحذر من مخاطر التصعيد العسكري في المنطقة وتدعو لضبط النفس

كتب:

منى السعيد
02:31 ص | الأحد 14 أبريل 2024
وزارة الخارجية السعودية

وزارة الخارجية السعودية

أعربت وزارة الخارجية عن بالغ قلق المملكة العربية السعودية جرّاء تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وخطورة انعكاساته، داعية كافّة الأطراف للتحلّي بأقصى درجات ضبط النفس، وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية «واس».

وأكدت الوزارة على موقف المملكة الداعي إلى ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤوليته تجاه حفظ الأمن والسّلم الدوليّين، لاسيّما في هذه المنطقة بالغة الحساسية للسلم والأمن العالمي، وللحيلولة دون تفاقم الأزمة التي سيكون لها عواقب وخيمة في حال توسّع رقعتها.

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بقلم منى السعيد