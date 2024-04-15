6 خطوات من هيئة الدواء لإنقاص الوزن بشكل آمن وصحيح

قدمت هيئة الدواء المصرية، مجموعة من النصائح والتعلميات المهمة لإنقاص الوزن، في إطار حرصها على صحة وسلامة المواطنين، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة، والبعد عن السلوكيات الخاطئة التي لها أضرار على أجهزة الجسم، والعمل على رفع التوعية المجتمعية تجاه الأمراض المعدية وغير المعدية.

لإنقاص الوزن.. تتناول سعرات حرارية أقل وتتحرك أكثر

جاءت النصائح التي حددتها هيئة الدواء المصرية على النحو التالي:

- تتناول سعرات حرارية أقل وتتحرك أكثر.​​​

- خصص وقتًا كافيًا لممارسة الرياضة.​

- اختر وجبات خفيفة صحية.​​​

- خطط لوجبات صحية.​​​

- توخَ الحذر عند تناول الطعام بالخارج.​​​

تعلم عدم الإفراط في تناول الطعام

- تعلم عدم الإفراط في تناول الطعام، من خلال اتباع نظام الحصص الغذائية، واستخدام أطباق وأكواب أصغر، تناول كوبًا أو كوبين من الماء قبل الأكل.​​​

وطالبت هيئة الدواء المواطنين، بضرورة ممارسة الرياضة بشكل يومي نصف ساعة على الأقل، لافتة الى أن ممارسة الرياضة تعمل على تحسين الحالة المزاجية، بالإضافة إلى خسارة الوزن.