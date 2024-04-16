تشيكن سيزر سلاد بطريقة المطاعم.. وصفة سهلة مش هتاخد دقيقتين

تشيكن سيزر سلاد من السلطات الشهيرة، التي تقدم في أكبر المطاعم بأسعار عالية، لذا يمكن إعدادها في المنزل بخطوات بسيطة، للحصول على نفس طعم الجاهز، بحسب ما أوضحت الشيف ساندرا مكاري، في برنامج «بالهنا والشفا» على قناة «cbc sofra».

مقادير تشيكن سيزر سلاد

خس كابوتشي مقطع شرائح متوسطة.

2 صدور دجاج سليم نيء، ويمكن استخدام الدجاج المطهو سواء المشوي أو المسلوق.

ملح.

فلفل أسود.

بابريكا حلوة أو حارة.

زعتر أو روزماري.

زيت نباتي أو زيتون.

توست حبوب كاملة محمص مع رشة من الزيت والثوم المفروم والملح والفلفل الأسود.

صوص السيزر

4 فصوص ثوم مفروم.

ملعقة كبيرة مستردة.

2 ملعقة كبيرة خل أبيض، ويمكن تقليله إلى ملعقة واحدة، أو الاستغناء عنه تمامًا.

كوب زبادي يوناني، كامل الدسم أو لايت، ويمكن استبداله بالزبادي البلدي.

ربع كوب من الزيت النباتي أو زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

2 شريحة أنشوجة مخلية.

ثلث كوب جبنة بارميزان مبشورة ناعم.

ملح.

فلفل أسود.

طريقة عمل تشيكن سيزر سلاد بالخطوات