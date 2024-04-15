أسهل طريقة لتحضير سلطة الفسيخ في البيت بمكونات بسيطة

مع اقتراب شم النسيم والإقبال على تناول الأسماك المملحة، بوصفه تقليدا مصريا في هذه المناسبة، فإن سلطة الفسيخ من أشهر الوصفات التي يمكن إعدادها لما لها من مذاق خاص ويسهل تحضيرها، لذا نستعرض أكثر من طريقة لتجهيزها للشيف أميرة أبو شنب ونقدمها في التقرير التالي..

مقادير تحضير سلطة الفسيخ في البيت

ك فسيخ شرائح.

150 مل زيت ذرة

25 جم مسطردة.

2\1 حزمه كسبره مفرومة.

150 جم طماطم فيليه قطع.

5 جم كمون.

5 جم كسبره بودرة.

25 مل خل.

25 مل عصير ليمون.

2 فلفل حار قطع.

طريقة التحضير

ضعي الزيت والمسطرده والكسبرة والطماطم والكمون والكسبرة البودرة في بوله.

أضيفي الخل وعصير الليمون والفلفل الحار ونقلبهم جيدا.

ضعي الفسيخ في طبق التقديم وأضيفي له الخليط السابق ويقدم.

مقادير تحضير سلطة الفسيخ

فيليه فسيخ.

ملعقة صغيرة زبدة.

فلفل حار

ليمون

طماطم.

خس.

طحينة.

زيت.

بصل اخضر.

طريقة التحضير

حمري الفسيخ في الزبدة حتى يأخد لون من الناحيتين.

اخلطي الفلفل والليمون والطماطم والخس والطحينة والزيت والبصل في بولة عميقة وضيفي شرائح الفسيخ، وتقدم.

طريقة ثالثة لتحضير سلطة الفسيخ

ثلاث سمكات من الفسيخ.

نصف كوب من الطحينة.

نصف كوب من المايونيز.

نصف كوب من الزبادي.

كوب من الفلفل الرومي الملون مفرم.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

حبة من الطماطم مفرومة مكعبات.

ربع كوب من الماء.

ملعقتان من البقدونس المفروم.

طريقة تحضير سلطة الفسيخ

تقطيع الخضروات.

يقطع الفلفل والطماطم والبصل لمكعبات متوسطة الحجم.

تخلية الفسيخ من العظم والجلد.

يشق الفسيخ وينزع الشوك والجلد ويقطع قطعا صغيرة جدا بالشوكة.

تخلية الفسيخ من العظم والجلد.

تحضير الصوص.