تراجع في إيرادات أفلام العيد.. 3.6 مليون جنيه خلال 24 ساعة

شهدت إيرادات الأفلام المصرية المعروضة في السينمات، تراجعا نسبيا خلال الساعات الماضية؛ إذ لم تسجل سوى 3 ملايين و603 آلاف جنيه، عن أمس الاثنين، مقابل 8 ملايين و803 آلاف جنيه عن يوم الأحد، وذلك وفقا لتقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي، مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

وحافظ فيلم شقو على تواجده في المركز الأول بقائمة إيرادات الأفلام المصرية، محققا 1.7 مليون جنيه، بفارق ضئيل عن فيلم المركز الثاني «فاصل من اللحظات السعيدة»، الذي حقق 1.3 مليون جنيه، وهو الفيلم الذي يجمع في بطولته هشام ماجد وهنا الزاهد وإخراج أحمد الجندي.

الحريفة يتذيل قائمة الإيرادات.. ويحقق 36 ألف جنيه

بينما جاء الفيلم الكوميدي «عالماشي» بالمركز الثالث في قائمة الإيرادات، بفارق كبير عن فيلمي المركزين الأول والثاني؛ إذ لم يحقق سوى 310 آلاف جنيه، ويليه في المركز الرابع فيلم «أسود ملون» بإيرادات بلغت 103 آلاف جنيه، أما المركز الخامس والأخير فكان من نصيب فيلم «الحريفة»، الذي بلغت إيراداته 36 ألف جنيه.