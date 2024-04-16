فيلم شقو يتصدر الإيرادات بتحقيق 41 مليون جنيه في 6 أيام

يواصل فيلم شقو صعوده في شباك التذاكر المصري، محافظًا على تواجده في المركز الأول بقائمة الإيرادات لليوم السادس على التوالي، محققًا إيرادات بلغت 1.7 مليون جنيه وذلك عن أمس الاثنين في دور العرض السينمائي، بحسب تقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

ونجح فيلم شقو في تحقيق إجمالي إيرادات خلال أيام عرضه في السينمات خلال موسم عيد الفطر السينمائي وصلت إلى 41 مليونًا و203 آلاف جنيه على مدار 6 أيام.

فيلم شقو يتصدّر سباق موسم عيد الفطر السينمائي

ونجح فيلم شقو في تحقيق أعلى إيرادات خلال سباق موسم أفلام عيد الفطر، متفوقًا على الأفلام المنافسة والتي غلب عليها الطابع الكوميدي منها «فاصل من اللحظات السعيدة» بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد، «عالماشي» بطولة علي ربيع، بالإضافة إلى فيلم «أسود ملون» والذي يجمع في بطولته عدد من نجوم الكوميديا.

ويُشارك في بطولة فيلم شقو كلا من عمرو يوسف، ومحمد ممدوح، ودينا الشربيني، وأمينة خليل بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، وهو من تأليف وسام صبري وإخراج كريم السبكي.