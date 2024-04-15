أفلام عيد الفطر تحقق 9 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

حققت أفلام موسم عيد الفطر إيرادات وصلت إلى 8 ملايين و803 ألف جنيه، خلال 24 ساعة، وفقا لما كشفه تقرير الإيردات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي، مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

ولليوم الخامس على التوالي تصدر فيلم شقو بطولة الفنان عمرو يوسف نصيب الأسد من الإيرادات، إذ حقق الفيلم إيرادات بلغت 4.3 مليون جنيه، يليه في المركز الثاني الفيلم الكوميدي فاصل من اللحظات السعيدة، والذي يجمع كلا من هشام ماجد وهنا الزاهد، والذي حقق إيرادات بلغت 3.3 مليون جنيه.

الحريفة يواصل رحلته في شباك التذاكر

أما فيلم عالماشي بطولة علي ربيع وكريم عفيفي جاء في المركز الثالث بقائمة إيرادات أفلام موسم عيد الفطر، محققا 833 ألف جنيه، يليه فيلم أسود ملون بطولة أحمد فتحي في الرابع بـ 188 ألف جنيه، وفي المركز الخامس والأخير جاء فيلم الحريفة، الذي يستكمل رحلته في دور العرض، منذ طرحه في يناير الماضي، بإيرادات بلغت 69 ألف جنيه.