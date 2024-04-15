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دراما المتحدة

قفزة خطيرة.. عمرو يوسف يكشف أصعب مشاهد فيلم «شقو»

كتب:

سهيلة محمد
11:13 ص | الإثنين 15 أبريل 2024
عمرو يوسف

عمرو يوسف

كشف الفنان عمرو يوسف، جانبا من المخاطر التي تعرض لها أثناء تصوير أحد المشاهد الصعبة في فيلم شقو، الذي يعرض حاليًا في دور العرض السينمائي، ضمن أفلام عيد الفطر المبارك.

ونشر عمرو يوسف، عبر صفحته الرسمية على «إنستجرام»، صورة من كواليس المشهد، ظهر خلالها يقفز من أعلى مبنى، معلقا: «من أصعب مشاهد الفيلم.. والمشاهد الصعبة كانت كتير».

قصة فيلم شقو 

تدور أحداث فيلم شقو، في إطار من الأكشن المليء بالإثارة والتشويق، حول مجموعة من الأصدقاء الخارجين عن القانون، يمارسون أعمالا إجرامية ومشبوهة، وتتصاعد الأحداث، ويواجهون صعوبات وأزمات عديدة وعقبات خطيرة.

أبطال فيلم شقو

فيلم شقو مستوحى من رواية «أمير اللصوص»، وشارك في بطولته كل من: عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربيني، يسرا، أمينة خليل، عباس أبو الحسن، محمد جمعة، جميل برسوم، وليد فواز، حنان يوسف، ويظهر الفنان أحمد فهمي كضيف شرف، من تأليف وسام صبري، إخراج كريم السبكي.

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بقلم سهيلة محمد