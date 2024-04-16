في أسرع وقت.. مشروب منزلي يعالج حموضة المعدة

حموضة المعدة واحدة من أكثر المشكلات الصحية المزعجة التي تتسبب في آلام للشخص المصاب بها، ولكن لا يعلم الكثيرون أن هناك علاجات منزلية متوفرة يمكنها علاج الحموضة من بينها الأعشاب والمشروبات الطبية، وفقا لما قاله الدكتور شادي عبدالعال، خبير التغذية العلاجية في حديثه لـ«الوطن».

اليانسون مفيد لحموضة المعدة

أشار الدكتور شادي عبدالعال، إلى أن اليانسون يعد من أفضل الأعشاب الطبيعية التي تعمل على تهدئة الجهاز الهضمي، والحفاظ عليه من الإصابة بالعديد من الأمراض ومنها حموضة المعدة أو الحرقان، فضلًا عن أنه يعمل على تهدئة الكحة وتعزيز صحة المناعة.

خبير تغذية يوضح فوائد اليانسون على المعدة

وأضاف أن البعض يفضل العلاج بالأعشاب ومن بينها اليانسون الذي يعد من أفضل العلاجات الفعالة لمحاربة أمراض المعدة مثل الإمساك لأنه يعد «ملينا» طبيعيا، فضلا عن زيت اليانسون الذي يقوم بعلاج القولون العصبي ويخفف من أعراض الاكتئاب.

ووفقًا لـ خبير التغذية العلاجية إن اليانسون له تأثير السحر على المعدة والوقاية من قرحة المعدة، إضافة إلى تقليل الأعراض المصاحبة له، مثل «عسر الهضم والحرقان والقيء والغثيان» كما أنه يقلل من إفراز أحماض المعدة ويحميها من التلف.