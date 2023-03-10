حسن فؤاد لـ قناة الحياة: عمار الشريعي أقنع أسامة أنور عكاشة بغنائي تتر «أرابيسك»

أكد المطرب حسن فؤاد، في لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها «بالخط العريض» على قناة الحياة، أنه طلب من مجدي العمروسي، أن يتعاون مع الموسيقار عمار الشريعي، وبالفعل ساعده في ذلك؛ وفوجئ باتصال من الشريعي لتحديد موعد للقائه.

حسن فؤاد: "الشريعي" أعجب بغنائي للغاية

وقال الفنان حسن فؤاد: «أديت أغنية (أحلف بسماها وبترابها)، عند لقائي الأول بالشريعي، وأعجب بغنائي للغاية، وسألني عن المؤلفين الذين أرغب في الغناء لهم، فرشحت لهم الشاعر إبراهيم عبد الفتاح، وبالفعل رشحه الشريعي لتتر مسلسل أرابيسك والذي كان يعتبر ترند آنذاك».

وتابع: «السيناريست الكبير أسامة أنور عكاشة، رفض في بداية الأمر غنائي تتر مسلسل أرابيسك، لأني وجه جديد ولكن الموسيقار عمار الشريعي أقنعه بذلك، وبالفعل نجحت الأغنية وكان عكاشة منبهرًا للغاية ودعاني بعدها لإحياء فرح نجله».

وعن «الشريعي» قال حسن فؤاد: «كان يتردد على بيته الكثير من السياسيين والمثقفين والصحفيين ونخبة المجتمع».