ذكرى ميلاد عمار الشريعي.. لماذا رفض إجراء جراحة لاستعادة البصر؟

العيش بدون نعمة البصر ليس بالأمر السهل، ففقدان النظر خسارة كبيرة يصعب تعويضها، ومع ذلك فإن الموسيقار المصري عمار الشريعي الذي تحل ذكرى ميلاده اليوم، رفض إجراء عملية لاستعادة بصره، لأسباب أوضحها في لقاء تلفزيوني قبل وفاته.

سبب الرفض

قال الموسيقارعمار الشريعي خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي إنه رفض إجراء عملية لاستعادة بصره، لتعلقه بالعالم الخاص الذي رسمه داخل عقله، إذ كان يتخيل كل صغيرة وكبيرة في حياته، ويرسم صورة مثالية يتعايش معها.

وأكد أنه رغم تخوفه من فقد بصره بشكل نهائي خلال إجراء العملية، إلا أن ذلك ليس السبب الرئيسي، وإنما الخوف الأكبر هو أن يفقد شخصيته ومعتقداته التي تأقلم معها، حتى أنه ليس لديه حماس شديد لرؤيه ابنه، وإنما هو سعيد بمجرد تخيله للشكل فقط.

طفولة الشريعي

وأبدى الشريعي سعادته بفكرة والده بالذهاب إلى مدرسة داخلية، إذ كانت وراء التزامه ونجاحه في حياته، وساهمت في تأهيله للتعامل مع العالم الخارجي، وناشد أن تكون فكرة المدارس الداخلية سياسة سائدة لدى جميع الأهل.