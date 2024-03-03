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دراما المتحدة

صندوق التنمية الثقافية يحتفي بمرور 30 عاما على عرض مسلسل «أرابيسك»

كتب:

إلهام الكردوسي
02:20 م | الأحد 03 مارس 2024
مسلسل أرابيسك

مسلسل أرابيسك

ينظم صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، اللقاء الـ23 من سلسلة ندوات «أرواح في المدينة» التي ينظمها مشروع «القاهرة عنواني» الثقافي، بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية، ويقدمها الكاتب الصحفي المهتم بحفظ التراث محمود التميمي في السادسة مساء اليوم في مركز الإبداع الفني بساحة الأوبرا.

وحسب بيان التنمية الثقافية، تأتي الندوة بمناسبة مرور 30 عاما على عرض أحد أهم الأعمال الدرامية التي توثق العلاقة بين الإنسان ومدينته، وتسرد تغيرات الزمن وآثارها على المجتمع والمدينة، وهو مسلسل أرابيسك.

مسلسل «أرابيسك»

يتحدث التميمي عن قاهرة حسن أرابيسك كما قدمها العملاق أسامة أنور عكاشة، والمخرج جمال عبد الحميد، والقدير صلاح السعدني، وترسخت في ذاكرتنا بكلمات سيد حجاب ولحن عمار الشريعي وصوت حسن فؤاد، والدعوة عامة ومجانية.

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إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي