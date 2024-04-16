ضبط 83 متهما بالاتجار بالمخدرات في 5 أيام

وجّهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع القطاعات المعنية بالوزارة، عدة حملات أمنية استهدفت ضبط مروجي المواد المخدرة بمحيط المدارس والجامعات والمعاهد والأندية ومراكز الشباب والمقاهي والأكشاك على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهود الحملات على مدار 5 أيام عن ضبط 71 قضية متنوعة بإجمالي 83 متهما، وبحوزتهم «كمية من مخدر الحشيش وزنت 53,460 كيلوجرام، وكمية من مخدر القنب هيدر وزنت 6,500 كيلوجرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 4,740 كيلوجرام، وكمية من مخدر الآيس الشابو وزنت 3,200 كيلوجرام، وكمية من مخدر الاستروكس وزنت 1,750 كيلوجرام، و2424 قرصا مؤثرا، 50 أمبولا، و8560 قرص كبتاجون وترامادول.

كما جرى ضبط مبلغ مالي، و2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات، و81 هاتفا محمولا، و3 سيارات، و9 دراجات نارية، و19 قطعة سلاح أبيض، و4 ميزان حساس، واتخذت الإجراءات القانونية.