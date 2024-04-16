رفع 1600 حالة إشغال من شوارع الجيزة

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتمشيط الشوارع من أي إشغالات أو تعديات على الطريق العام أو من أعلى أرصفة المشاة والجُزر الوسطى، التابعة للمنشآت التجارية والمقاهي والمطاعم والكافيهات، وذلك لما تسببه من إعاقه للحركة المرورية، ولتوفير حرم آمن لسير المواطنين.

وتابع «راشد» جهود الحملات عقب إجازة عيد الفطر المبارك والتي أسفرت عن رفع 1600 حالة إشغال وتعد بأحياء جنوب الجيزة والوراق والعمرانية ومنشأة القناطر، ساهمت في تحقيق الانضباط بالطريق العام.

حملات في أحياء محافظة الجيزة

وشملت الحملات رفع استاندات معروضات وحواجز حديدية وحالات اشغال وسيارات متهالكة من شوارع البراجيل والأقصر وبشتيل والمطار ونزلة كوبري عرابي نطاق حي المنيرة الغربية، وربيع الجيزي والبحر الأعظم ونفق عباس ومطلع الطريق الدائري والمنيب بحي جنوب الجيزة وشوارع الغاز وكورنيش النيل ومحمد سالم بالوراق وقرية وردان بمنشأة القناطر.

كما تابع المحافظ نتائج الحملات التي نفذها أحياء جنوب الجيزة والعمرانية لضبط مركبات التوك توك التي تسير عكس الاتجاة، وتعيق حركة المارة والمركبات، والتي أسفرت عن التحفظ على 22 مركبة توك توك بالتعاون مع إدارة المرور واتخاذ الإجراءات القانونية.

وشدد محافظ الجيزة علي رؤساء الأحياء والمراكز وبالتعاون مع شرطة المرافق ومواصلة جهود تحقيق الانضباط بالشارع وأن تكون الحملات علي مدار اليوم.

كما كلف المحافظ بمتابعة جهود رفع المخلفات وتحسين منظومة النظافة والتجريد للشوارع الداخلية والجانبية بالتنسيق مع هيئة النظافة.