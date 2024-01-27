رفع 1000 طن مخلفات وقمامة في حملات مكبرة بمراكز الجيزة

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس مركز ومدينة أبو النمرس، بالدفع بالمعدات وفرق النظافة اللازمة ورفع المخلفات من نقاط التجمع التي تم رصدها بطريق ترسا الكونيسة، وطريق أرض العبودة بالوحدة المحلية بمنيل شيحة، وتمهيدها ورفع كفاءتها، وذلك في اطار جهود المحافظة في تحسين منظومة النظافة وإضفاء المظهر الحضاري على الطرق والمحاور المرورية.

ورديات عمل استمرت على مدار يومين

واطلع محافظ الجيزة على جهود العمل التي أسفرت عن رفع 1000 طن من المخلفات المتراكمة بأحد أكبر مواقع تجمع للمخلفات، حيث شملت الأعمال رفع 650 طنا على طريق ترسا المواسير وترسا الكونيسة بمركز أبو النمرس، و350 طن بطريق أرض العبودة بمنيل شيحة، وذلك من خلال ورديات عمل استمرت على مدار يومين باستخدام 12 معدة وسيارة نظافة، وشهدت النقاط التي تم رفع المخلفات منها زراعة الأشجار وتجميل الطريق.

خدمات ثابتة للمرور الدوري على المواقع

وشدد المحافظ على رئيس المركز بتعيين خدمات ثابتة للمرور الدوري على المواقع التي تم رفع المخلفات منها، وعدم السماح بتكرار تواجد المخلفات والرتش بها، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال أي عمليات إلقاء للرتش بالمخالفة في الطرق العامة.

تحسين كفاءة عمل المنظومة

وأشار اللواء أحمد راشد إلى أن منظومة النظافة تحظى بمتابعة دورية على مدار اليوم للوصول للمستوى المطلوب وتحسين كفاءة عمل المنظومة.

ووجه محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز بالمتابعة الميدانية لحالة النظافة بالشوارع الجانبية ومتفرغات الشوارع الرئيسية، ومتابعة أداء شركات الجمع السكني لتحسين حالة النظافة.