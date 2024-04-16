وزير الأوقاف: القرآن معطاء إلى يوم القيامة.. ولا بد من تجديد العهد مع الله

كرم محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الأئمة والواعظات الذين تميزوا على مدار شهر رمضان، مضيفا خلال حفل التكريم أن القرآن الكريم معطاء إلى يوم القيامة، فقد تقرأ لألف مرة ثم يفتح الله لك، وكأنك لم تقرأ الآية من قبل.

وأضاف: «قلت في الخطبة الأولى من شوال، أنه كلما حاولت الدنيا أن تجتذبنا فعلينا بمجاهدة النفس، وتجديد النية ليجمع الله لنا خيري الدنيا والآخرة».

وتابع: «نجدد العهد مع الله على أن نتفنن في إصلاح طريق أخرانا الذي يصلح بالفعل من طريق دنيانا».