حملة رقابية على أسعار المأكولات الشعبية بالمطاعم في بني سويف

قاد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، حملة مكثفة، اليوم الثلاثاء، لمتابعة انخفاض أسعار المأكولات والوجبات الشعبية بالمطاعم والمخابز السياحية بعد انخفاض أسعار السلع الاستراتيجية، وذلك بالتنسيق مع قطاعات التموين وحماية المستهلك والصحة والجهات ذات الصلة.

قائمة أسعار جديدة بالمطاعم الشعبية في بني سويف

وتابعت اللجنة عدد كبير من مطاعم الفول والفلافل والوجبات الشعبية والمخابز السياحية والمقاهي بمدينة بني سويف، لمتابعة التزام المسؤولين عن تلك المطاعم والمخابز بتخفيض الأسعار، خاصة بعد الانخفاض الملحوظ وتثبيت أسعار السلع الاستراتيجية السبع «زيت، دقيق، فول، عدس، أرز، مكرونة، سكر»، والتأكيد على وضع قوائم ولافتات بالأسعار الجديدة والالتزام بها، والتي لاقت تجاوبًا من أصحاب تلك المنشآت، بينما ضبط الحملة كميات من العصائر والفواكه منتهية الصلاحية بأحد الكافيهات خلال الجولة.

التزام التجار بالإعلان عن الأسعار

كما قامت لجنة حماية المستهلك، بشن حملة على الأسواق والمحلات وأماكن تداول السلع والأنشطة التجارية بمدينة بني سويف، للتأكد من توافر السلع، ومتابعة التزام التجار بالإعلان عن الأسعار ومواجهة الغش التجاري، وقد أسفرت الحملة عن ضبط مركز للجهاز الهضمي والمناظير «يُدار بدون ترخيص»، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة بمعرفة إدارة العلاج الحر والأجهزة والجهات المختصة.

رافق السكرتير العام المساعد خلال جولته الدكتور علاء سعيد مدير الوحدة الاقتصادية بالمحافظة، والدكتورة أسماء مجدي نائب رئيس المدينة، والدكتور سامي الدهشوري من الطب البيطري، والدكتور أحمد عبد العظيم مدير إدارة العلاج الحر، ومسؤولو حماية المستهلك والتموين والقوى العاملة والصحة والجهات ذات الصلة.