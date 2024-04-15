جدول تخفيف أحمال الكهرباء في بني سويف.. يبدأ 11 صباحا (صور)

حددت شركة الكهرباء في محافظة بني سويف، جدول مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في مناطق وقرى ومدن محافظة بني سويف، ابتداء من الساعة 11 صباحا حتى 5 مساءا، وذلك بالتبادل بين المراكز والقرى التابعة للمحافظة، لمدة ساعة في كل منطقة أو قرية.

جدول مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة بني سويف

وجاء تخفيف أحمال الكهرباء في بني سويف، بالتبادل بين القرى والمراكز، مع إخطار المواطنين بمواعيد تخفيف الأحمال، وذلك وفقًا لجدول مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة بني سويف.

مدة تخفيف أحمال الكهرباء في بني سويف

ويستمر العمل وفقًا لجدول مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة بني سويف، في ظل إخطار المواطنين أولا بأول بمواعيد الانقطاع، حيث أعدت شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، مواعيد خطة تخفيف الأحمال الجديدة 2024 بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، تشمل جميع المناطق والشوارع في محافظة بني سويف وذلك اعتبارا من اليوم الاثنين 15 أبريل الجاري، وذلك وفقًا للجداول المعلنة.