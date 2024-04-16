«تعليم الغربية» تناقش المراجعات النهائية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية

عقد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اجتماعا اليوم، بحضور خالد حمدان وكيل المديرية، وعبد الفتاح عبده مدير عام التعليم العام، لمناقشة آلية تنفيذ المراجعات النهائية المجانية المجمعة لطلاب وطالبات الشهادتين الثالث الإعدادي والثالث الثانوي العام.

آلية تنفيذ المراجعات النهائية

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم إلى تنفيذ ما جاء بالكتاب الدوري رقم 13 بتاريخ 15 مارس، الخاص بشأن تنفيذ مراجعات نهائية مجانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، مشيرا إلى تنفيذ تلك المراجعات خلال اليوم الدراسي، والتوجيه بتشكيل فرق من المعلمين المتميزين المشهود لهم بالكفاءة؛ للقيام بتدريس تلك المراجعات للصفين الثالث الإعدادي والثالث الثانوي العام، بالتنسيق مع مديري عموم الإدارات التعليمية والمراحل، وتجهيز المقار التي تصلح للمراجعات من حيث القدرة الاستيعابية، والملاءمة الجغرافية، وتهيئتها بالتجهيزات المطلوبة وذلك بحد أقصى 3 مقار في كل إدارة تعليمية.

جداول المراجعات النهائية

كما أشار وكيل الوزارة إلى تكليف موجهي المواد الدراسية بالإدارات التعليمية بوضع نماذج امتحانات تدريبية، لتدريب الطلاب عليها أثناء تنفيذ المراجعات، مع وضع جداول منتظمة للمراجعات على مستوى المديرية، وتهيئة البيئة المناسبة والداعمة لإنجاح المراجعات، وتحقيقا لاستفادة القصوى للطلاب وتخفيفا عن كاهل الأسر المصرية.