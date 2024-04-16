«التضامن»: رفع الحد الأقصى لتمويل برنامج «الحد من الفقر» إلى 30 ألف جنيه 

كشف تقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، عن أنّ برنامج الحد من الفقر الذي تنفذه المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع في محافظات الصعيد، رفع الحد الأقصى للتمويل إلى 30 ألف جنيه بدلا من 7 آلاف في السابق.

وأوضح التقرير الذي استعرضته نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أنّ البرنامج يستهدف سداد قيمة القرض والمصروفات الإدارية على أقساط تصل إلى 24 شهرا، كما يقدم المشروع خدمات التمويل بمصروفات إدارية بسيطة تتناسب مع الظروف الاقتصادية للمستفيدين.

1.2 مليار جنيه قروض دوارة

وبيّن التقرير، أنّ المشروع ينفذ بالشراكة مع 48 جمعية أهلية، منها 17 في أسيوط، و16 في سوهاج، و15 في قنا، وقدّم منذ انطلاقه وحتى 2023 أكثر من مليار و174 ألف جنيه «قروض دوارة» لتنفيذ 385 ألف مشروع متناهي الصغر للمستفيدين من الفئات الراغبة في الالتحاق بسوق العمل في المحافظات الثلاث.

وأكد التقرير أنّ برنامج الحد من الفقر إحدى آليات وزارة التضامن لمواجهة الفقر متعدد الأبعاد، والذي أولى اهتماما خاصا لمحافظات الصعيد، مع استهداف المناطق الأشد فقرًا في ضوء أولويات السياسات الاجتماعية والسعي الدؤوب لتحسين سبل الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية للنساء في صعيد مصر، ومن خلال جهود المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع لدعم الأسر الأولى بالرعاية عبر برنامج التمكين الاقتصادي في المؤسسة بإنشاء والتوسع في مشروعات متناهية الصغر تدر عليهم دخلا يكفي متطلباتهم الحياتية وتوفير حياة كريمة.

التمكين الاقتصادي للأولى بالرعاية

وأكدت الوزارة، أنّه في إطار رفع المهارات تم تنفيذ برنامج تدريبي استهدف العاملين بمشروع الحد من الفقر على مستوى المركز الرئيسي للمشروع بالمؤسسة والعاملين بالمكاتب الإقليمية للمشروع بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا، بهدف رفع كفاءة وبناء قدرات العاملين بمشروع الحد من الفقر بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا لضمان التنسيق الكامل مع الجمعيات الأهلية التي تعد شريكا في تنفيذ المشروع الذي يهدف إلى التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية في المحافظات الثلاث.

يذكر أنّ البرنامج دشّن مرحلته الثانية بمحافظة قنا بإجمالي قروض دوارة تقارب 30 مليون جنيه، وجرى تسليم عقود المرحلة الثانية من الإسناد لـ15 جمعية أهلية بقنا، في إطار استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي لمواجهة الفقر بالصعيد وتنميته.