زراعة أشجار مثمرة وزينة ضمن مبادرة «100 مليون شجرة» في المنيا

تواصل الوحدات المحلية في محافظة المنيا، جهود تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، ضمن خطة مواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم في توفير مساحة خضراء والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين.

55 شتلة مثمرة بمطاي

وكشف حامد فخري، رئيس مركز مطاي، أنه جرى زراعة 55 شتلة زينة ومثمرة بطريق مصر أسوان الزراعي في نطاق قرية المناهرة، وعمل جواري للأشجار المزروعة وري النباتات ونظافة منتصف الطريق للحفاظ على المنظر الجمالي للمركز.

وأكد استمرار الوحدة المحلية في تنفيذ حملات المتابعة الميدانية، تحقيقًا لخطة المحافظة في تنفيذ أعمال النظافة والتجميل ومتابعة جميع القطاعات على مستوى الخدمات.

متنزهات الطريق الدائري

وحرص هشام فايز، رئيس مركز بنى مزار، على تجميل وزراعة متنزهات الطريق الدائري بالوحدة المحلية بأبو جرج، ضمن أعمال مبادرة 100 مليون شجرة.

وشدد «فايز»، على مواصلة زراعة الأشجار المثمرة بالأحياء والشوارع والطرق الرئيسية لزيادة المساحات الخضراء، وخلق بيئة صحية نظيفة.