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‎سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك اليوم

كتب:

سعيد رمضان
02:34 م | الثلاثاء 16 أبريل 2024
‎سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري

‎سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري

استقر ‎سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 16-4-2024 في عدد من البنوك العاملة بالسوق المصرفية، وفقا لآخر تحديثات البنوك عبر موقعها الرسمي.

‎سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية ‎سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك، وهي:

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم 48.70 جنيه للشراء، و48.80 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

بينما سجل سعر الدولار اليوم 48.50 جنيه للشراء، و48.60 جنيه للبيع في بنك مصر.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وسجل ‎سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري عند 48.50 جنيه للشراء، و48.60 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 48.50 جنيه للشراء، فيما سجل و48.60 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر الدولار اليوم في بنك CIB

وصل سعر الدولار اليوم إلى 48.50 جنيه للشراء، و48.60 جنيه للبيع في بنك cib.

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه 48.29 جنيه للشراء، و48.43 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

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