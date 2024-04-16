رياح المنخفض الصحراوي تعيد استخدام الكمامات.. «اوعى تنزل من غيرها»

موجة حر صعبة تضرب البلاد خلال ساعات تقترب من 40 درجة مئوية؛ وتحولات جوية مفاجئة تؤثر على أصحاب حساسية الجيوب الأنفية، إذ تتسبب التغيرات السريعة في الطقس، مثل الانتقال من درجات الحرارة الباردة إلى الدافئة أو العكس، في زيادة الضغط على الجسم وتؤثر على الجيوب الأنفية، كما يمكن أن تؤدي هذه التحولات المفاجئة إلى توسع الأوعية الدموية في الممرات الأنفية وتقلصها بسرعة، ولتفادي هذه المخاطر يجب عليك إتباع هذه التعليمات.

معاناة مرضى الجيوب الأنفية

لا يقتصر تأثير المنخفض الصحراوي على مرضى الجيوب الأنفية فقط بل يطال الجميع، بحسب الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة في تصريحات لـ«الوطن»، قائلا إن الرياح محملة بالأتربة والغبار، بالإضاقة إلى الفيروسات التي تنشط مع التقلبات الجوية مما يزيد معدل الإصابة بالفيروسات التنفسية مثل البرد والإنفلونزا وكورونا.

ونصح الحداد، مرضى الحساسية، الجيوب الأنفية، الحوامل، الأطفال، كبار السن، بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة، وإذا اقتضت الضرورة ارتداء الكمامة، واستخدام مناديل مبللة.

وأشار «الحداد» إلى أنّ مرضى الجيوب الأنفية يتأثرون بالرياح والمنخفض الصحراوي بالعدوى التنفسية وهي أكبر مهيج لحساسية الأنف والصدر والعين، وكذلك الأتربة والغبار وحبوب اللقاح المحملة في هذه الرياح من أشهر مسببات حساسية الأنف والصدر والعين.

تفاصيل طقس الأربعاء

وأكد الدكتور محمود القياتي عضو المركز الأعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، في تصرحات خاصة لـ«الوطن»، مرور منخفض صحراوي على البلاد في الساعات المقبلة يبدأ الأربعاء وينتهي يوم الخميس، يصاحبه ارتفاع لدرجات الحرارة ونشاط الرياح المحملة بالأتربة والرمال.

وعن طقس الساعات المقبلة، قال «القياتي» إنّه من تحليل خرائط الضغط الجوي وتوزيعات الكتل الهوائية يشهد طقس الأربعاء ارتفاع ملحوظ ومؤقت في درجات الحرارة على كافة الأنحاء خلال ساعات النهار معتدل ليلًا، درجات الحرارة العظمى على القاهرة تصل إلى 36 وأعلى درجة حرارة تصل إلى 38 درجة على محافظات الصعيد، بسبب مرور منخفض صحراوي من على الصحراء الغربية يجلب معه كتل هوائية جنوبية حارة ونشطة مثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.