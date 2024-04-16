جداول الامتحانات العملي والمستوى الرفيع لصفوف النقل بجنوب سيناء

كشفت مديرية التربية والتعليم في محافظة جنوب سيناء، عن جدول امتحانات العملي والمستوى الرفيع لصفوف النقل في الترم الثاني 2024، والمقرر أن تبدأ خلال أيام.

امتحانات المستوى الرفيع للابتدائية

وتضمن جدول امتحانات المستوى الرفيع لصفوف النقل في المرحلة الابتدائية بجنوب سيناء ما يلي:

الصف الرابع الابتدائي

- الاثنين 29 أبريل: مادة اللغة الإنجليزية، الفترة الأولى، لمدة ساعة ونصف.

الصف الخامس الابتدائي

- الثلاثاء 30 أبريل: لغة إنجليزية، الفترة الأولى، لمدة ساعتين.

جدول امتحانات الصفوف الإعدادية

وجاء جدول امتحانات الصفوف الإعدادية كالآتي:

الصف الأول الإعدادي

- الثلاثاء 23 أبريل: عملي علوم وعملي كمبيوتر

- الاثنين 29 أبريل: اللغة الإنجليزية مستوى رفيع

- الثلاثاء 30 أبريل: لغة فرنسية ولغة ألمانية

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي

- الأربعاء 24 أبريل: علوم عملي وكمبيوتر عملي.

- الاثنين 29 أبريل: لغة إنجليزية مستوى رفيع.

- الثلاثاء 30 أبريل: لغة فرنسية ولغة ألمانية.

الصف الثالث الإعدادي

- الأحد 21 أبريل: لغة إنجليزية، فترة أولى، لمدة ساعتين.

- الاثنين 22 أبريل: لغة فرنسية وألمانية لمدة ساعة ونصف.

جدول امتحانات صفوف النقل بالثانوية

كما جاء الجدول الخاص بالعملي لصفوف النقل الثانوي كالآتي:

الصف الأول الثانوي

الأربعاء 24 أبريل: لغة إنجليزية مستوى، من 9 إلى 12:30 على فترتين.

الصف الثاني الثانوي

الأربعاء 24 أبريل: لغة إنجليزية مستوى، من 9 إلى 12:30 على فترتين.