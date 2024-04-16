مشاهد مرعبة من فيضانات روسيا.. مدن تغرق ونزوح أهالي قرى بأكملها (فيديو)

تشهد روسيا تغيرات المناخية واسعة النطاق قد تتحول بين لحظة وأخرى إلى كارثة طبيعية شديدة، إذ غطت الفيضانات العديد المناطق بالبلاد ما أدى إلى دعوة الحكومة لسكان بعض المدن بالنزوح للنجاه بحياتهم فيما غادر سكان العديد من المدن منازلهم.

مشاهد في فيضانات روسيا

أعلنت قرية إيليك، الواقعة في مقاطعة أورينبورغ جنوب روسيا، أن منسوب المياه في نهر الأورال ارتفع عند القرية إلى 913 سم، ما أدى إلى فيضانات مرعبة خصوصا بعد تجاوزا للمستوى الخطير بنسبة 23 سم، ما دفع إدارة القرية للكتابة عبر تليجرام عن خطورة الوضع لمواطنيه، فيما أعلنت بلدية مدينة أورينبورغ، أن منسوب المياه في النهر انخفض بنسبة 26 سم أمس إلى 1143 سم.

أما في جنوب غرب سيبيريا، دعت الحكومة سكانها إلى النزوح لمراكز الإيواء، محذرا من استمرار ارتفاع منسوب المياه في النهر قربا من قرية إيليينكا.

وفي غرب سيبيريا، ارتفع منسوب مياه نهر توبول خلال الساعات الـ24 الأخيرة وأغلق طريق سريع، وأعلنت حالة الطوارئ البيئية.

جنوب غرب سيبيريا غادروا منزلهم في مدينة كورغان

وفي جنوب غرب سيبيريا وسط روسيا، دعت الحكومة إلى سكان مدينة كورغان إلى مغادرة منازلهم، تفاديا لمياه الفيضان.

وفي وسط سيبيريا غمرت المياه نحو 140 منزلا وأُجلي 84 شخصا بمن فيهم 8 أطفال. فيما أعلنت الأرصاد الجوية أن منسوب المياه في نهر الأورال عند مدينة أورينبورغ انخفض إلى حد ما في بعض المدن.