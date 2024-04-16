مصور حفل زفاف ابنة حمدي هيكل يكشف كواليس إعادة مشهد «أبو موتة»

«أبو موتة 20 سنة اعتقال و15 سنة سطو مسلح و10 جرائم قتل.. انطق كلمة السر»، كان ذلك المشهد الذي أداه الفنان حمدي هيكل أمام الفنان محمد هنيدي، خلال أحداث فيلم «فول الصين العظيم» على الشاشات والسينمات في عام 2004، ليُعاد تمثيله من جديد لكن في حفل زفاف ابنة الفنان حمدي هيكل.

تصدر الفنان حمدي هيكل، محركات البحث والتريند، خلال حفل زفاف ابنته بحضور نجوم الفن، بمشهد «أبو موتة» الذي أشاد به الجمهور بطريقته الاستثنائية في تأديته من جديد في عام 2024.

«الفيديو مكانش مترتب قبل الفرح والفكرة جت فجأة»، هكذا كشف المصور أحمد سعيد الشهير بـ«أوكا» لـ«الوطن» كواليس حفل زفاف ابنة الفنان حمدي هيكل، بعد إعادة تمثيل مشهد «أبو موتة» الذي أداه والد العروس في فيلم «فول الصين العظيم».

كواليس تصوير مشهد أبو موتة

المصور الفوتوغرافي تابع خلال الحديث عن حفل زفاف ابنة الفنان حمدي هيكل: «قررنا وقت السيشن ننفذه وريأكشنات الفنان وعريس بنته كانت مفاجأة، ومثل المشهد كأنه لسه مصوره من قريب».

فرحة الأب ومشاعر لا توصف

قال المصور: «أستاذ حمدي كأب كان فرحان جدا حتى في الفرح كل اللي حواليه من أصحاب العريس والعروسة كانوا بيتصوروا معاه».

كوميديا بين العريس والأب

كوميديا طريفة جمعت بين الفنان حمدي هيكل وزوج ابنته خلال تسليمه العروس له، التي التقطتها عدسة كاميرا المصور«أوكا»: «كان في جملة شهيرة بينه وبين العريس قاله مش هتاخد العروسة إلا بعد كتب الكتاب».