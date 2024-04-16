تعرف على نماذج البوكليت التجريبي لطلاب الثانوية الأزهرية

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عبر صفحته الرسمية، إطلاق البوكليت التجريبي حتى يؤدي طلاب الثانوية الأزهرية امتحانات نهاية العام، والذي من المقرر أن يتم استعماله في امتحانات كل من الشعبة العلمية والشعبة الأدبية، وفي التقرير التالي، تستعرض «الوطن» النماذج التجريبية التي نشرها قطاع المعاهد الأزهرية.

البوكليت التجريبي لطلاب الثانوية الأزهرية

وفي إطار استعداد طلاب الثانوية الأزهرية لخوض امتحانات نهاية العام، يرغب العديد منهم في الاطلاع على البوكليت التجريبي الذي تم الإعلان عنه، ويمكن الاطلاع على النماذج من خلال الصفحة الرسمية لقطاع المعاهد الأزهرية.

وتم اليوم عقد اجتماع من أجل مناقشة مسألة البوكليت التجريبي لطلاب الثانوية الأزهرية، وحضر الاجتماع كل من: الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم، الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم، وواضعي أسئلة «البوكليت التجريبي» للشهادة الثانوية الأزهرية.

تفاصيل البوكليت التجريبي

وتم خلال هذا الاجتماع مناقشة الآلية التي سوف يتم من خلالها وضع أسئلة امتحان البوكليت التجريبي لطلاب الثانوية الأزهرية، ويهدف إلى هذا النظام إلى وجود تقييم حقيقي للطلاب، وتم اليوم مناقشة المواصفات الفنية التي سيتم اتباعها في الورقة، وأهمية أن تكون الأسئلة وتمتاز بشمولية المناهج الدراسية، فضلا عن مراعاة الوزن النسبي لكل سؤال.

ويهدف البوكليت التجريبي الذي أطلقه قطاع المعاهد الأزهرية لطلاب الثانوية الأزهرية، إلى الخروج بامتحان يهدف إلى تحقيق التقييم الفعلي لقدرات الطلاب وقياس مدى استفادتهم من المناهج الدراسية التي قام الطالب بدراستها على مدار الفصل الدراسي دون إفراط أو تفريط.