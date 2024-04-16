حالة الطقس لمدة 6 أيام بالمحافظات.. تحذيرات من ظاهرة جوية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس في المحافظات لمدة 6 أيام، موضحة تعرض بعض المناطق إلى موجة حارة تبدأ خلال الساعات القادمة، حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، مائل إلى الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية.

ارتفاع درجات الحرارة في المحافظات

وأوضحت الأرصاد ارتفاع درجات الحرارة في المحافظات غدا الأربعاء بمعدل يتراوح من 5 إلى 6 درجات، على أن يسود طقس حار بجميع المحافظات إذ تسجل العظمى في القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية.

وتشير التوقعات إلى نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على محافظات السواحل الشمالية الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحريـ بالإضافة إلى جنوب سيناء والبحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، لمدة 6 أيام، بداية من الأربعاء 17 أبريل وحتى الاثنين 22 أبريل.

درجات الحرارة في المحافظات الأيام المقبلة

كما أعلنت الأرصاد درجات الحرارة في المحافظات خلال الفترة المقبلة كما يلي:

درجات الحرارة الأربعاء 17 أبريل

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 35 درجة والصغرى 21 درجة

السواحل الشمالية: العظمى 34 درجة والصغرى 18 درجة

جنوب سيناء: العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجة

شمال الصعيد: العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة

جنوب الصعيد: العظمى 37 درجة والصغرى 22 درجة

درجات الحرارة الخميس 18 أبريل

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 29 درجة والصغرى 18 درجة

السواحل الشمالية: العظمى 23 درجة والصغرى 16 درجة

جنوب سيناء: العظمى 32 درجة والصغرى 23 درجة

شمال الصعيد: العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجة

جنوب الصعيد: العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة

درجات الحرارة الجمعة 19 أبريل

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 29 درجة والصغرى 18 درجة

السواحل الشمالية: العظمى 23 درجة والصغرى 16 درجة

جنوب سيناء: العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة

شمال الصعيد: العظمى 32 درجة والصغرى 17 درجة

جنوب الصعيد: العظمى 37 درجة والصغرى 22 درجة

درجات الحرارة السبت 20 أبريل

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة

السواحل الشمالية العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة

جنوب سيناء: العظمى 32 درجة والصغرى 21 درجة

شمال الصعيد: العظمى 32 درجة والصغرى 17 درجة

جنوب الصعيد: العظمى 36 درجة والصغرى 21 درجة

درجات الحرارة الأحد 21 أبريل

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 31 درجة والصغرى 18 درجة

السواحل الشمالية: العظمى 24 درجة والصغرى 16 درجة

جنوب سيناء: العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجة

شمال الصعيد: العظمى 34 درجة والصغرى 17 درجة

جنوب الصعيد: العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجة

نصائح لمواجهة الرياح المثيرة للأتربة

وبالتزامن مع بيان هيئة الأرصاد الجوية، أصدرت مديرية الصحة بالبحيرة بيانا تضمن بعض النصائح لمرضى الجيوب الأنفية والحساسية والأمراض التنفسية ومرضى حساسية العيون لمواجهة الرياح المثيرة للرمال كالآتي:

- ارتداء الكمامات أثناء الخروج من المنزل في وجود الأتربة العالقة

- الجلوس في أماكن جيدة التهوية والابتعاد عن الأماكن المزدحمة

- ينصح باستخدام أدوية الحساسية في مواعيدها

- التأكد من غلق النوافذ جيدا لمنع دخول الأتربة

- يجب على مرضى حساسية الصدر عدم الخروج من المنزل دون ضرورة.