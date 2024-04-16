جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 بالجيزة (مستندات)

أعلنت مديرية التربية والتعليم، موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023- 2024.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني

وأكدت المديرية، أن بداية عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023- 2024، يوم 8 مايو المقبل، وفقًا للمواعيد التالية:

أولا: المرحلة الابتدائية

- الصف الرابع والخامس الابتدائي (عام وفصل واحد ومكفوفين) والرابع والخامس والسادس والسابع (صم وضعاف السمع) تبدأ من الأربعاء 8 مايو وحتى 15 من نفس الشهر.

- الصف السادس الابتدائي (عام وفصل واحد ومكفوفين) والثامن (صم وضعاف السمع) يبدأ من الخميس 9 مايو وحتى 16 من نفس الشهر.

ثانيا: المرحلة الإعدادية

- الصف الأول الإعدادي (عام وصم ومكفوفين ومهني) يبدأ من الأربعاء 8 مايو وحتى 15 من نفس الشهر.

- الصف الثاني الإعدادي (عام وصم ومكفوفين ومهني) يبدأ من الخميس 9 مايو وحتى 16 من نفس الشهر.

- الشهادة الإعدادية (العامة والمهنية والمكفوفين والصم) تبدأ من السبت 18 مايو وحتى الخميس 23.

ثالثًا: مرحلة التعليم الثانوي

- الصف الأول الثانوي العام يبدأ من الأربعاء 8 مايو 2024 وحتى 22 من نفس الشهر.

- الصف الثاني الثانوي العام يبدأ من الخميس 9 مايو 2024 وحتى 23.

وأكد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن الامتحانات الخارج المجموع ومادة المستوى الرفيع لمدارس اللغات والتربية الرياضية لمدرسة السعيدية الرياضية تبدأ 21 أبريل حتى 24 من نفس الشهر.

- امتحانات مواد خارج المجموع تبدأ يوم الاثنين 29 أبريل حتى الثلاثاء 30.

وشدد مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على عدم اصطحاب التليفون المحمول لعدم التعرض للمساءلة القانونية، معربا عن تمنياته لجميع الطلبة والطالبات بالنجاح والتوفيق.